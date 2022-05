Film Doctor Strange 2 Sudah Dirilis, Begini Cara Beli Tiket Bioskop Secara Online



Cara beli tiket online - Tangkapan layar poster film Doctor Strange in the Multiverse of Madness-doctorstrangeofficial-Instagram



JURNALIS INDONESIA – Takut kecewa kehabisan kehabisan tiket nonton bioskop Doctor Strange 2 atau KKN di Desa Penari saat sudah sampai bioskop atau terlanjur antre?

Sekarang beli tiket bioskop bisa dari mana saja. Jadi kamu tak perlu ribet harus antre dahulu saat datang ke bioskop.

Banyak platform aplikasi yang sudah disediakan karena telah melakukan kerja sama dengan pelaku usaha industri pemutaran film layaknya Cinemaxx, Cinema 21, CGV, sampai Cinepolis.

Dengan begitu kamu bisa melakukan pemesanan tiket bioskop secara online melalui beberapa aplikasi seperti TIX ID, GoTix, Shopee dan lain sebagainya.

Jadi kamu juga tak perlu resah takut kecewa saat datang ke bioskop dan ternyata tiketnya habis.

(BACA JUGA:Film KKN di Desa Penari Hadirkan 2 Versi Cut dan Uncut, Ini 3 Perbedaannya!)

(BACA JUGA:6 Rekomendasi Film Indonesia yang Tayang Selama Lebaran 2022, Mulai Dari Layar Kaca hingga Netflix)

Caranya ternyata juga mudah kok, bisa cukup dilakukan melalui smartphone kamu.

Ini di aplikasi untuk membeli tiket bioskop secara online beserta cara membelinya: