Link Nonton Serial Drama Korea Shooting Stars Episode 5 Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Serial drama korea besutan stasiun Televisi Nasional Korea Selatan TvN, Shooting Stars memasuki babak baru yakni epsiode 5 yang resmi ditayangkan pada hari ini Sabtu, (7/5).

Drama romantis satu ini diproduksi oleh sutradara Lee Soo Hyun yang pernah menggarap drama poluler lainnya seperti Find Me in Your Memory dan The Witch's Dinner.

Mengambil latar di dunia hiburan, Shooting Stars menceritakan kisah para karyawan yang bekerja untuk seorang bintang dan mencoba membuat bintang itu terus bersinar.

Oh Han Byeol (Lee Sung Kyung) adalah pemimpin tim PR dari sebuah perusahaan manajemen. Sementara, Gong Tae Sung (Kim Young Dae) adalah aktor papan atas dari perusahaan manajemen tempat Oh Han-Byeol bekerja.

Pada sinopsis Shooting Stars episode 5, Oh Han Byul tampak semakin dekat dengan Do Soo Hyuk sehingga membuat Gong Tae Sung sedikit merasa cemburu. Beberapa staf di kantor Do Soo Hyuk tampak bingung karena dia terlihat lebih sering tersenyum.