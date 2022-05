Link Nonton Serial The Book of Boba Fett Sub Indo, Bisa Download Full HD



Tangkapan layar poster serial The Book of Boba [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini tim Jurnalis Indonesia sajikan link nonton serial The Book of Boba Fett sub Indo yang dapat kalian unduh dengan kualitas Full HD.

Serial ini disutradarai oleh Robert Rodriguez, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, dan Dave Filoni, yang tayang perdana pada tanggal 29 Desember 2021 lalu.

Boba Fett muncul pada serial The Mandalorian Season 2, kemunculannya menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk para penggemar Star Wars.

Karakter Boba Fett telah diciptakan sejak 1978 pada saat penayangan Star Wars Holiday Special. Serial ini akan diperankan oleh beberapa jajaran nama seperti, Temuera Morrison, Ming-Na Wen, Pedro Pascal, dan masih banyak lagi.

Sebelum kalian menyaksikan serial The Book of Boba Fet, ada baiknya jika mengetahui secara ringkas cerita yang akan diangkat dalam serial ini melalui sinopsis di bawah ini.

(BACA JUGA:To Infinity and Beyond! Berikut Sinopsis Film Lightyear yang akan Tayang pada Bulan Juni Mendatang)

(BACA JUGA:Ketika T'Challa Menjadi Star Lord dan Steve Rogers Bukanlah Captain America, Ini Link Nonton Film Animasi Marvel 'What If...?', Bisa Download Full HD )