Link Nonton Film Star Wars: The Phantom Menace (1999) Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Para pecinta film bergenre fiksi ilmiah wajib nonton film satu ini, berikut tim Jurnalis Indonesia berikan link nonton Star Wars: The Phantom Menace (1999) sub Indo dan bisa kalian unduh dengan kualitas Full HD.

Film ini merupakan pembuka untuk trilogi prekuel Star Wars yang tayang pada tahun 1999 lalu, film ini juga menjadi debut awal kemunculan Skywalker.

Skywalker sendiri adalah sebuah keluarga yang memiliki sebuah kekuatan khusus untuk melindungi berbagai galaksi, yang biasa dikenal dengan nama The Force.

Star Wars: The Phantom Menace ini berlatar 32 tahun sebelum terjadinya trilogi asli dalam waralaba Star Wars, trilogi tersebut adalah Star Wars Episode IV: A New Hope (1977), Episode V: Empire Strikes Back (1980). dan Episode VI: Return of Jedi (1983).

Pembuka trilogi Star Wars ini disutradarai oleh George Lucas dan menghadirkan berbagai pemeran ikonik film ini yaitu, Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, dan lainnya.

