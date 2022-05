Link Nonton Film Star Wars: Attack Of The Clones (2002) Sub Indo, Bisa Download Full HD



JURNALIS INDONESIA - Film dengan suasana luar angkasa dan petualangan seorang Master Jedi, berikut ini tim Jurnalis Indonesia sajikan link nonton film Star Wars: Attack Of The Clones (2002) sub Indo yang dapat kalian unduh dengan kualitas Full HD.

Film ini berlatar 10 tahun setelah kejadian yang terjadi pada Star Wars: The Phantom Menace (1999). Dalam film ini Anakin Skywalker telah memasuki masa remaja dan kini dilatih oleh gurunya yaitu Obi-Wan Kenobi untuk menjadi seorang Jedi.

Dalam film ini, Anakin memulai hubungan rahasia dengan Padme Amidala yang memiliki usia yang jauh berbeda. Kemudian sebagian planet akan memisahkan diri dari Republik Galactic dan bergabung dengan Konfederasi Sistem Independen.

Star Wars: Attack Of The Clones sendiri disutradarai oleh George Lucas dan tayang pada tahun 2002 lalu, meski berselang waktu sekitar tiga tahun. Film ini merupakan kelanjutan dari film keluaran 1999 yaitu Star Wars: The Phantom Menace.

Sebelum kalian menyaksikan filmnya, alangkah baiknya jika mengetahui sedikit jalan cerita melalui sinopsis di bawah ini.

