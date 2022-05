Link Nonton Film Drama Korea From Now On Showtime Sub Indo Full HD, Cha Cha Woong dan Go Seul Hae Semakin Menunjukkan Kedekatan Diantara Mereka



Teaser Film Drama Korea From Now On Showtime -Tangkapan Layar Youtube [email protected] Indonesia

JURNALIS INDONESIA – Film drama Korea From Now On Showtime menjadi salah satu serial yang digandrungi oleh para penggemar.

Film ini mengisahkan tentang romansa seorang pesulap yang begitu terkenal dan memiliki kemampuan untuk memanggil hantu bernama Cha Cha Woong yang diperankan oleh Park Hae Jin sebagaimana dilansir dari Soompi pada hari Minggu (8/5).

Untuk episode sebelumnya film From Now On Showtime nampak Cha Cha Woong didampingi asistennya sedang berusaha untuk memecahkan sebuah masalah, akibat kebersamaan itu timbullah perasaan saling suka satu sama lain.

Untuk kisah selanjutnya dari serial drama ini melalui beberapa gambar yang telah dirilis nampak terlihat Go Seul Hae menemani Cha Cha Woong untuk sebuah pertunjukan sulap.

(BACA JUGA:Link Nonton Serial Drama Korea Again My Life Episode 10 Sub Indo, Bisa Download Full HD)

Meski Nampak Sedikit Kebingungan Namun.......

Meski nampak sedikit kebingungan namun akhirnya Go Seul Hae mendapat sebuah kejutan romantis dari Cha Woong yang menggendongnya dengan begitu romantis.

Di saat keduanya mulai terlibat perasaan satu sama lain secara lebih mendalam, sebuah hal tak terduga terjadi ketika kehadiran orang ketiga yaitu Seo Hee Soo.

Situasi ini membuat terjadinya cinta segitiga diantara mereka yang tentu saja sangat tidak nyaman dirasakan dalam hubungan mereka.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Star Wars: Attack Of The Clones (2002) Sub Indo, Bisa Download Full HD)

Berikut Link Nontonnya.....