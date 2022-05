Link Nonton Film The Take Down Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Perusahaan Streaming online asal Amerika Serikat Netflix kembali menghadirkan film aksi komedi teranyarnya bertajuk The Take Down resmi tayang pada Jumat, (6/5).

Film tersebut sekuel dari film Prancis tahun 2012 berjudul On the Other Side of the Tracks. Dua aktor utama The Takedown akan mengulangi peran mereka sebagai petugas polisi bernama Ousmane Diakhité dan François Monge.

Memiliki panjang durasi 119 menit film ini di bawah arahan sutradara Louis Leterrier dan Stéphane Kazandjian sebagai penulis naskah.

The Takedown dibintangi oleh Omar Sy, Laurent Lafitte, Izia Higelin, Dimitri Storoge, Jean-Louis Tilburg, Caroline Mathieu dan Luka Quinn.

Berikut sinopsis beserta link nonton The Take Down full movie sub Indo yang dapat kalian akses di bawah ini.

