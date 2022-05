Link Nonton Film Along for the Ride Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Perusahaan streaming online asal A.S Netflix kembali menyuguhkan serial drama romansa bertajuk Along for the Ride resmi tayang pada Jumat, (6/5).

Along for the Ride merupakan alih wahana buku dari karya Sarah Dessen dengan judul yang sama. Dessen sendiri merupakan penulis novel New York Times Best Seller yang terkenal dengan kisah-kisah tepi pantainya.

Memiliki panjang durasi 1 jam 47 menit dengan kategori pemirsa 13+ film tersebut di bawah arahan sutradara sekaligus penulis naskah Sofia Alvarez.

Sementara itu lakon yang membintangi Along for the Ride antara lain Emma Pasarow, Belmont Cameli, Kate Bosworth, Laura Kariuki, Andie MacDowell dan Dermot Mulroney.

Berikut sinopsis beserta link nonton film Along for the Ride full movie sub Indo yang dapat kalian akses di bawah ini.