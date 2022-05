Berteman dengan Seekor Naga, Ini Link Nonton Film How to Train Your Dragon Season 1 Sub Indo Full HD

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film How to Train Your Dragon season 1 sub Indo full HD.

Film ini dirilis pada tahun 2010 untuk season 1 dan disutradarai oleh Chris Sanders dan Dean DeBlois.

Dream Works Animation menjadi studio menjadi sebuah jaminan produksi animasi yang sudah tidak diragukan lagi untuk kualitas kejernihannya.

How to Train Your Dragon alur cerita ringan nan menarik, jadi film ini sangat cocok sekali untuk ditonton di kala waktu luang.

Tak hanya itu film ini juga dinominasikan sebagai Best Original Score di Academy Award Ke-83 dan besaing dengan Toy Story 3 dan The Social Network.

