5 Rekomendasi Film Zombie Korea, No 4 Bikin Bulu Kuduk Berdiri!

JURNALIS INDONESIA - Negeri pencetak boy group dan girl group ini seperti tak ada habisnya menyuguhkan hiburan bagi penggemar, baik asli Korea maupun global.

Salah satunya lewat Industri perfilman, Korea selatan mampu membuktikan bahwa Negeri Ginseng ini memiliki kualitas dalam pembuatan film layar lebar maupun serial drama.

Seperti All of Us Are Dead misalnya, film drama thriller zombie yang mengangkat kisah percobaan misterius seorang guru biologi yang mengakibatkan merebaknya virus di seluruh sekolah.

Drama Korea (drakor) yang tayang sejak 28 Januari 2022 tersebut langsung mencuri perhatian publik dan menempatkan peringkat pertama tercepat dalam seminggu penayangannya versi Netflix.

(BACA JUGA:Link Nonton Film KKN di Desa Penari Full Movie, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)

(BACA JUGA:Link Nonton Film Kuntilanak 3 Full Movie, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)

Tentu saja masih banyak film korea bertemakan zombie yang tidak kalah seru dari All of us Are Dead yang dapat kalian simak 5 rekomendasinya disini ..