Bisa Membuat Tembakan Peluru Menjadi Melengkung, Ini Link Nonton Film Wanted Sub Indo Full HD

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film Wanted sub Indo full HD cocok sebagai hiburan melepas penat.

Film ini merupakan produksi Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2008 lalu.

Diproduksi oleh Spyglass Entertainment dan distribusikan oleh Universal Pictures dengan durasi film 110 menit.

Wanted mengabiskan biaya produksi sebesar $75 juta dan menghasilkan keuntungan $342 juta.

Selain itu film ini mendapatkan dua nominasi Oscar untuk Best Achievement in Sound Mixing dan Best Achievement in Sound Editing.

