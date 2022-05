Link Download Mp3 TXT - Good Boy Gone Bad, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Resmi comeback! Boy Band Korea besutan Big Hit Entertainment TOMORROW X TOGETHER (TXT) baru saja merilis mini album teranyarnya bertajuk minisode 2: Thursday's Child pada Senin, (9/5).

Minisode 2: Thursday's Child memuat 5 lagu antara lain Opening Sequence, Good Boy Gone Bad, Trust Fund Baby, Lonely Boy, Thursday's Child Has Far To Go.

Lewat album ini, Good Boy Gone Bad akan menjadi lagu utamanya yang mana adalah genre hip-hop hardcore dengan suara rock yang menggambarkan seorang anak lelaki lugu yang diliputi perasaan marah dan kehilangan setelah cinta pertamanya yang abadi dipatahkan.

Dalam video musik yang diunggah melalui kanal youtube Hybe Labels pada Senin, (9/5) 18.00 waktu KST telah ditonton lebih dari 1 juta penonton dan lebih dari 400 ribu like.

Berikut lirik lagu beserta link download mp3 TXT - Good Boy Gone Bad yang dapat kalian akses di bawah ini.