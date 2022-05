Link Nonton Serial Drama Thailand Wannabe Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Perusahaan streaming online asal Hongkong Viu kembali menghadirkan serial drama Thailand bertajuk Wannabe resmi tayang pada hari Selasa, (10/5).

Mengusung genre musik serial drama, Wannabe dipastikan akan melepas 10 episode pada musim pertamanya dan memiliki panjang durasi 45 menit di tiap babak.

Selain itu, drama ini dapat disaksikan setiap hari Selasa dan Rabu dengan jumlah total 10 episode. Adapun lakon dalam drama ini diperankan oleh Nonkul Chanon Santinatornkul, Marina Balenciaga, Setthapong Ewasuk, Varisara Asawapattanakun, Supakit Thinjun dan Jawpraya Tanyuk sebagai pemeran utama.

Nonkul Chanon Santinatornkul yang sebelumnya sukses dengan drama I Feel You Linger in the Air yang tayang pada tahun 2022. Pada tahun yang sebelumnya, ia membintangi drama The Revenge yang ditayangkan di WeTV.

Berikut sinopsis beserta link nonton serial drama Thailand Wannabe sub Indo yang dapat kalian akses di bawah ini.

