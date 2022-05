Hadirkan Sequel Setelah 13 Tahun, Avatar: The Way Of Water Akan Segera Tayang, Ini Tanggal Perilisannya



Avatar The Way Of Water--Instagram @disney

JURNALIS INDONESIA - Film kedua dari film Avatar yakni Avatar The Way Of Water akan segera rilis pada akhir tahun ini.

Hal ini disampaikan Disney dan 20th Century Studios melalui postingan instagram pada Senin (9/5).

"Avatar: The Way Of Water tayang di bioskop pada 16 Desember 2022" tulis @disney.

Sequel Avatar ini akan bercerita tentang kelanjutan kisah dari para avatar di dunia mereka, Pandora.

Dalam teaser yang diunggah terlihat keindahan alam Pandora dan juga kecantikan hewan khasnya.

Kalimat yang diunggulkan dalam teaser film Avatar The Way Of Water ialah 'Where We go, This Family is Our Fortress'