Link Nonton dan Sinopsis Avatar (2009) Sub Indo Bisa Download Full HD, Film Sci-Fi Karya James Cameron



Link Nonton Avatar 2009 Sub Indo Full HD--Tangkapan Layar Film Avatar

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film Avatar (2009) dengan terjemahan Indonesia dan kualitas gambar Full HD.

Disney dan 20th Century Studio umumkan akan hadirnya sequel dari Avatar dengan tajuk Avatar: The Way of Water. Film kedua Avatar ini akan dirilis di layar bioskop pada 16 Desember 2022.

Bagi Anda yang belum menonton film pertama dapat menggunakan link pada artikel ini.

Film pertama Avatar dirilis pada tahun 2009. Film ini menjadi salah satu film dengan pendapatan tertinggi.

Rekor pendapatan tertinggi tersebut dipegang Avatar mulai dari 2009 hingga 2019. Rekor tersebut direbut oleh film Avengers End Game.

Sinopsis

Film pertama Avatar bercerita tentang kondisi tahun 2154, manusia telah menghabiskan sumber daya alam bumi yang menyebabkan krisis energi yang parah.

Administrasi Pengembangan Sumber Daya (Resources Development Administration atau RDA) menambang mineral berharga unobtanium di Pandora.