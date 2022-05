NCTzen Siapkan Tabungan Anda! NCT DREAM Segera Rilis Album Repackage Baru yang Bertajuk Beatbox, Simak Tanggal Peluncurannya



NCT DREAM-NCT DREAM-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Kabar terbaru datang dari boygroup besutan SM Entertainment, NCT DREAM segera kembali dengan album repackage.

Album repackage kedua ini rencananya akan dirilis pada 30 Mei pukul 6 sore KST dengan tajuk Beatbox.

Dalam album ini akan berisi empat lagu baru dengan total sebelas lagu antara lain, Beatbox, To My First, Sorry, Heart, On The Way, dan masih banyak lagi.

Mereka rencananya akan merilis beberapa gambar teaser, teaser video musik, dan masih banyak lagi yang akan dikeluarkan oleh NCT DREAM.

Dilansir melalui laman Koreaboo pada Selasa (10/5), album repackage ini dapat NCTzen dapatkan pada tanggal 9 Mei dengan sistem pre-order baik secara online maupun offline.

