Link Nonton Film Gangubai Kathiawadi Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Gangubai Kathiawadi film Bollywood garapan rumah produksi Bhansali Productions dan Pen India Limited mengangkat kisah perempuan kupu-kupu malam yang berpengaruh di Bombay dan berhasil mencuri perhatian penonton di kancah Internasional.

Dinukil melalui laman India Today, film Gangubai Kathiwadi sukses besar di box office bahkan selang beberapa hari setelah dirilis.

Tercatat, antusias penonton masih besar untuk menyaksikan film tersebut meskipun sudah diluncurkan sejak 25 Februari 2022 lalu.

Selain itu, meskipun banyak film baru berdatangan, peringkat film ini pun juga tak menurun.

Film tersebut yang resmi tayang di platform streaming online Netflix pada 20 april 2022 mendapat peringkat 1 dalam kategori film (non-english).

Sanjay Leela Bhansali penulis sekaligus sutradara Gangubai terinspirasi lewat karya The Matriarch of Kamathipura, sebuah bab dalam novel Mafia Queens of Mumbai: Stories of Women from The Ganglands. Sebuah antologi kriminal dari Hussain S. Zaidi yang ditulis bersama Jane Borges pada tahun 2011.

film ini juga merupakan adaptasi kisah nyata kehidupan dari Gangubai yang diperankan oleh Alia Bhatt, Abhinay Raj Singh, Ajay Devgn, Indira Tiwari, dan Vijay Raaz.

Sementara tu, film ini berhasil meraup keuntungan Rs 8,20 crores atau sekitar Rp15 miliar pada Sabtu, 5 Maret 2022 di India.

Total keuntungan yang diperoleh mencapai Rs. 82,14 crores atau sekitar Rp154 miliar.

Berikut sinopsis beserta link nonton film Gangubai Kathiawadi sub indo yang dapat kalian akses di bawah ini.