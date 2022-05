Sesi Pemotretan Jadi Ajang Han So Hee Pamer Foto Tato Terbarunya



Tangkapan layar Han So Hee dalam potret terbarunya bersama [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Menjadi aktris yang cukup memiliki banyak penggemar karena parasnya yang mempesona, Han So Hee menjadi perbincangan warganet.

Hal itu disebabkan oleh foto pra-debut aktris The World of the Married tersebut yang viral karena tampil dengan gaya yang berbeda seperti sekarang.

Dilansir melalui laman Koreaboo pada Rabu (11/5), Han So Hee tampil dengan gaya yang cukup edgy, foto tersebut menampakkan tato yang dimilikinya.

Meskipun kini dirinya kerap menutup tato tersebut ketika sedang bekerja, aktris berusia 28 tahun tersebut sempat menyuarakan bahwa tidak malu dengan penampilannya.

Dirinya mengangkat isu tentang bagaimana pria dan wanita yang terjun dalam industri hiburan Korea memiliki berbagai standar tertentu dalam penampilan.

(BACA JUGA:NCTzen Siapkan Tabungan Anda! NCT DREAM Segera Rilis Album Repackage Baru yang Bertajuk Beatbox, Simak Tanggal Peluncurannya)

(BACA JUGA:Terlihat Cantik! Ini Penampilan Yunjin LE SSERAFIM Sebelum Debut)