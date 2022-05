Link Nonton Serial Drama Korea Love All Play / Going to You at a Speed 493KM Episode 7 Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Stasiun Televisi Nasional Korea Selatan KBS kembali melanjutkan pembabakan serial drama pada episode ke 7 bertajuk Love All Play The Speed Going to You 493KM atau disingkat Love All Play yang resmi ditayangkan pada Rabu, (11/5).

Love All Play dibintangi oleh Park Ju Hyun (Park Tae Yang) yang membintangi drama Zombie Detective dan Chae Jong Hyeop (Park Tae Joon) yang berperan sebagai sad boy dalam drama Nevertheless.

Selain Park Ju-Hyun dan Chae Jong Hyeop, beberapa aktor dan aktris juga turut bergabung dalam drama Love All Play seperti Park Ji Hyun, Kim Mu Jun, dan Seo Ji Hye.

Serial drama yang dirilis sebanyak 16 episode ini berkisah tentang Park Tae Joon, seorang pebulu tangkis yang menganggap olahraga itu hanyalah pekerjaannya saja.

Kemudian Park Tae Yang, mantan atlet Olimpiade yang bercita-cita tinggi yang hanya hidup untuk olahraga. Sedangkan Park Tae Joon menghabiskan waktu bersama teman-temannya.

Sementara itu drama Love All Play The Speed Going to You 493KM menempati peringkat tinggi versi My Drama List yang mencatat rating 8.4/10, sedangkan IMDb 9.2/10 hingga tahun pekan ini.

(BACA JUGA:Link Nonton Film KKN di Desa Penari Full Movie, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)

(BACA JUGA:Link Nonton Film Kuntilanak 3 Full Movie, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)

Berikut sinopsis beserta link nonton serial drama korea Love All Play The Speed Going to You 493KM Ep.7 sub indo yang dapat kalian akses di bawah ini.