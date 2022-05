Link Nonton Serial Drama Korea Woori The Virgin Episode 2 Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Televisi Nasional Negeri Ginseng SBS kembali melanjutkan pembabakan serial drama pada episode kedua bertajuk Woori The Virgin resmi tayang pada Selasa, (10/5).

Drama slot Senin dan Selasa ini akan tayang pukul 22.00 KST, atau pukul 20.00 WIB menggantikan slot drama Business Proposal.

Woori The Virgin merupakan drama korea (Drakor) remake dari serial Amerika berjudul Jane the Virgin didasarkan pada telenovela Venezuela yang telah tayang sejak 2014 hingga 2019 di The CW.

Drama ini ditulis dan juga diisutradarai oleh Jung Jung Hwa, sineas untuk drama-drama seperti The Wind Blows (2019), My Absolute Boyfriend (2019), The Sound of Your Heart Reboot (2018), hingga Bel Ami (2013).

Adapun lakon yang membintangi serial tersebut antara lain Im Soo Hyang, Sung Hoon, Shin Dong Wook, Hong Ji Yoon, Lee Min Ji dan Hong Eun Hee.

Sementara itu serial drama Woori The Virgin akan dilepas sebanyak 14 episode dan memiliki panjang durasi 70 menit di tiap episodenya.

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Plot Twist Terbaik Sepanjang Masa, Nomor 3 Bisa Dijadikan Pelajaran)

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Zombie Korea, No 4 Bikin Bulu Kuduk Berdiri!)

Berikut sinopsis beserta link nonton serial drama Korea Woori The Virgin sub Indo yang dapat kalian akses di bawah ini.