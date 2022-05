Rilis Ulang Album Beatbox, NCT Dream Segera Rilis Bocoran Video dan Visual Album



Tangkapan layar foto NCT Dream -NctsmtwonDream-Twitter

JURNALIS INDONESIA – Grup K-Pop asal Korea Selatan NCT DREAM baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan segera kembali dengan album kedua yang mereka rilis ulang dengan Judul Beatbox.

Hal ini disampaikan oleh pihak manajemen yaitu SM Entertainment, dimana album tersebut dikabarkan akan segera dirilis pada tanggal 30 Mei Pukul 6 Sore Waktu KST sebagimana dilansir dari Koreaboo pada hari Rabu (11/5).

Beberapa lagu yang diketahui akan dirilis dengan album dimaksud diantaranya ialah lagu To My First, Sorry Heart, One The Way, serta lagu utama yaitu Beatbox serta masih banyak lagi lagu lainnya.

Bahkan rencananya NCT DREAM akan merilis teaser untuk video maupun gambar album, sebelum tanggal perilisan resmi album Beatbox.

Seperti Diketahui Untuk Album Mereka Sebelumnya, NCT DREAM....