Link Nonton Serial Pretty Little Liars S2 Episode 10, Bisa Download Full HD



Tangkapan layar poster serial Pretty Little Liars Indonesia-pllindonesia-isntagram

JURNALIS INDONESIA - Serial Drama Indonesia Pretty Little Liars season 2 hasil adaptasi dari karya serial A.S dengan judul yang sama ini memasuki episode kesepuluh resmi tayang pada Rabu, (11/4).

Pada musim pertamanya Pretty Little Liars telah berhasil meraih berbagai penghargaan di kancah internasional.

Mulai dari penghargaan Best Adaptation of an Existing Format dalam Asian Academy Creative Award 2020 dan merebut Best TV Format Adaptation (Scripted) dalam Content Asia Award 2020.

Dan yang terbaru, Pretty Little Liars memenangkan Best Adaptation of an Existing Format dari Asian Television Awards. Sangat keren bukan?

Kembali diarahkan oleh sutradara Emil Heradi yang baru saja menyelesaikan series Write Me A Love Song, sinetron yang diadaptasi dari serial Warner Bros terbaik dengan judul yang sama ini akan kembali dibintangi oleh talenta muda Indonesia yang berbakat, seperti Yuki Kato, Anya Geraldine, Valerie Thomas dan Shindy Huang.

Namun, Eyka Farhana yang sebelumnya berperan sebagai Ema digantikan oleh aktris Caitlin Halderman.