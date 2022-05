Riot Ajukan Gugatan Terhadap Moonton Karena Dugaan Peniruan Game League of Legends, Ini Beberapa Hal yang Dicuri



Game League of Legends--https://lol.garena.com/

JURNALIS INDONESIA - Riot Games Inc mengajukan gugatan terhadap Moonton karena dugaan peniruan game League of Legends.

Peliris game League of Legends, Riot Games Inc mengajukan gugatan terhadap Moonton bahwa game Mobile Legends ciptaan Moonton banyak menyalin game League of Legends dari elemen game dan materi promosinya.

Hal tersebut menurut Riot merupakan sebuah pelanggaran hak cipta.

Namun Moonton masih belum memberikan pernyataan terkait hal tersebut.

Sebelumnya juga pada tahun 2017 lalu, Riot menggugat Moonton akrena kasus yang sama.

(BACA JUGA:Wagub Jatim Emil Dardak Apresiasi Dukungan OJK untuk Perkembangan Ekosistem UMKM di Jawa Timur)

(BACA JUGA:Cek Fakta: Viral Video Diduga Wakil Presiden Ma'ruf Amin Shalat Jenazah dengan Ruku dan Sujud)

Reaksi pengadilan...