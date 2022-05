4 Orang Pesulap Jago Tipu Muslihat, Berikut Link Nonton Now You See Me Sub Indo Full HD

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton Now You See Me sub Indo full HD.

Film ini dirilis pada tahun 2013 lalu yang disutradarai oleh Louis Leterrier.

Memiliki durasi cerita 125 menit yang pastinya akan membuat Anda terhibur terhadap sajian aksi sulap yang ditampilkan.

Movie ini sangat direkomendasiakan untuk ditonton sebagai pengisi kegiatan pada hari libur Anda.

Adegan Now You See Me dimulai dari seseorang yang sangat misterius yang merekrut empat orang pesulap.

Empat orang tersebut diantarnya Daniel (Jesse Eisenberg) yang ahli bermain kartu, Henley (Isla Fisher) yang ahli permainan berbahaya, Jack Wilder (Dave Franco) yang ahli kecepatan tangan dan Merrit (Woody Harrelson) yang ahli hipnosis.

