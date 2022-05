Gandeng Member Miss A, PSY Hadir dengan Lagu Baru Bertajuk 'Celeb', ini Liriknya



Tangkapan layar video klip PSY - Celeb--kanal youtube resmi PSY (officialpsy)

JURNALIS INDONESIA - Siapa tak kenal dengan pelantun lagu 'Gangnam Style'? Setelah sekian lama hiatus, akhirnya PSY merilis lagu baru.

Bersama dengan member Miss A, Bae Suzy, PSY membintangi video klip lagu barunya yang berjudul 'Celeb'.

Uniknya, pelantun lagu 'Hangover' itu ternyata mengidolakan Suzy, sehingga tak heran jika ia mengajaknya untuk membintangi video klip tersebut.

Sudah tahu lirik lagu 'Celeb' oleh PSY? Ini dia!

You so popular, be my formula

May I call you a Celeb?

You so popular, be my formula

May I call you a Celeb?

P S Y

(BACA JUGA:Baru Saja Dibentuk! Ini Awal Kekompakan Grup Le Sserafim Versi Sakura)

(BACA JUGA:Tak Tahan Saking Lucunya Jawaban Jungkook, Jimin Sampai Mengalami Kesialan Ini)

Jijini nan du nune syeoteoga teojyeo

Simjange ppalgan bul deureo On air (On and on and on)

Salmyeonseo ongat il da gyeokkeo bwatjiman

Gajang keun isyuneun Only you