Link Nonton Serial Drama Korea Again My Life Episode 11 Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Serial drama Korea (drakor) Again My Life besutan SbS yang resmi tayang sejak 8 April 2022 lalu memasuki pembabakan baru yakni episode 11 dan resmi tayang pada Jumat, (13/5).

Drama ini disutradarai oleh Han Chul Seoo dan penulis naskahnya adalah Lee Hae Nal. Genre dari drama ini adalah Fantasi, legal, kriminal.

Drama ini terdiri dari 16 episode dengan pemeran utamanya adalah Lee Joon Gi dan Kim Ji Eun. Drama ini merupakan adaptasi dari sebuah webtoon dengan judul yang sama.

Drakor berdurasi 60 menit ini diadaptasi dari novel webtoon yang ditulis oleh Lee Hae Nal dengan judul yang sama dan telah diterbitkan sejak 13 Mei 2016 hingga 10 November 2017 melalui Kakao.

Pada sinopsis Again My Life episode 11 dikisahkan Cho Tae Sub mengincar kakak Kim Hee Ah, Kim Yong Joon. Hal ini membuat Grup Chunha dalam masalah.

Sementara itu, Hee Ah diam-diam meminta pengawalnya untuk menyelidiki Hee Woo.

Berikut sinopsis beserta link nonton serial drama korea Again My Life Ep.11 sub Indo yang bisa kalian akses di bawah ini.