Link Nonton Drama China The Oath of Love Full Episode 1-29 Ending Sub Indo Full HD, Dracin Yang Zi dan Xiao Zhan



drama The Oath of Love--Twitter @WeTVIndonesia

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton drama China The Oath of Love atau Janji Cinta Kita subtitle Indonesia dan full HD.

Memiliki genre romance, The Oath of Love menggandeng aktris cantik Yang Zi yang akan berpasangan dengan aktor tampan Xiao Zhan dalam drama ini.

C-Drama The Oath of Love adalah adaptasi dari novel berjudul Entrust the Rest of My Life to You yang ditulis oleh Bo Lin Shi Jiang.

Sebelum menonton filmnya, berikut sinopsis drama The Oath of Love yang dapat kamu baca.

Sinopsis The Oath of Love:

The Oath of Love menceritakan tentang seorang pemain cello muda dan pemula bernama Lin Zhi Xiao (Yang Zi).

Saat Lin Zhi Xiao akan memulai karirnya dan bersiap lulus dari universitas. Hidup Lin Zhi Xiao harus dihadapkan dengan kondisi yang berat.