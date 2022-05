Sinopsis Film Serial Drama Korea Alchemy Of Souls, Jiwa Pembunuh Ganas Nak Soo Terjebak di Tubuh Lemah Mu Deok Yi



Teaser Film Drama Korea Alchemy Of Souls -Tangkapan Layar [email protected]

JURNALIS INDONESIA – Alchemy Of Souls menjadi film Serial Drama Korea yang akan segera tayang dalam waktu dekat.

Film ini disutradarai oleh Park Joon Hwa dan berkisah mengenai roman fantasi di sebuah negara fiksi yang bernama Daeho.

Secara garis besar film akan mengisahkan perjalanan seorang karakter yang harus menerima nasibnya karena tubuhnya yang ditukar dengan kekuatan sihir sebagaimana dilansir dari Soompi pada hari Jumat (13/5).

Untuk penulis cerita dari film serial drama Alchemy Of Souls, Hong Jung Eun serta Hong RI Man yang sangat terkenal dengan julukan mereka yaitu Hong Sister. Keduanya banyak melahirkan karya film yang populer di Korea Selatan.

Film ini diperankan oleh beberapa bintang film papan atas Korea Selatan diantaranya Jung So Min, Lee Jae Wook, Minhyun, You In Soo dan masih banyak lagi

Seperti Diketahui Jung So Min....