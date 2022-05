Link Nonton Film Star Wars: The Last Jedi (2017) Sub Indo, Bisa Download dengan Kualitas Full HD



Tangkapan layar poster film Star Wars: The Last Jedi (2017)[email protected]

JURNALIS INDONESIA - Masih melanjutkan kisah perjalanan Rey untuk menjadi Master Jedi, berikut link nonton Star Wars: The Last Jedi (2017) sub Indo.

Film ini masih merupakan film lanjutan dari The Force Awakens yang tayang pada tahun 2015 silam.

Star Wars: The Last Jedi ini masih menampilkan beberapa pemeran yang sebelumnya pernah memerankan saga Skywalker ini.

Beberapa pemeran tersebut adalah Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, dan masih banyak lagi.

Saga ini disutradarai oleh Rian Johnson kemudian diproduksi oleh Lucasfilm dan didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures.

Sebelum kalian menuju link nontonnya, ada baiknya untuk mengetahui singkat cerita yang terkandung dalam film melalui sinopsis di bawah ini.