Klik di Sini! Link Nonton Love All Play/ Going to You At A Speed of 493Km Sub Indo Beserta Sinopsis dan Bocoran Alur Cerita, Bisa Download Full HD



Tangkapan layar poster serial KDrama Love All PLay-disneyplushotstarid-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Ini link nonton serial drama yang sedang viral di tiktok, instagram, dan twitter yakni Love All Play atau Going to You At A Speed of 493Km sub Indo Full Episode dengan kualitas full HD.

Love All Play/ Going to You At A Speed of 493Km menjadi salah satu drama yang sedang diminati oleh pencinta drakor.

Drakor yang bercerita tentang kehidupan seorang atlet badminton ini sukses membuat beberapa orang senang melihat cerita yang disajikan.

Apalagi saat ini, timnas Bulu Tangkis Indonesia sedang bermain di ajang badminton internasional.

Hal tersebut membuat Love All Play/ Going to You At A Speed of 493Km menjadi serial drama yang harus ditonton oleh Anda.

Love All Play/ Going to You At A Speed of 493Km merupakan sebuah K-Drama yang baru saja rilis pada 20 April 2022.