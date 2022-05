Link Nonton Drama Unforgettable Love (2021) Sub Indo Full Episode Tentang Kisah Cinta CEO dan Psikolog, Baca Sinopsisnya Di Sini



Drama unforgettable love--tangkapan layar YouTube MangoTV Shorts

JURNALIS INDONESIA – Nonton atau streaming Unforgettable Love Chinese drama (2021) sub Indo full episode dan Full HD.

C-Drama Unforgettable Love merupakan serial adaptasi dari web novel yang berjudul Mr He’s Love is Not Forgotten yang ditulis oleh Qin Ye. Novel ini juga bisa disebut dengan nama He Shao’s Flash Marriage Warm Wife atau CEO suddenly Proposed.

Drama ini mengikuti kisah tentang seorang pria yang rasional, dingin dan acuh tak acuh bertemu dengan seorang psikolog yang lembut, optimis, perhatian, dan teliti.

Memiliki genre drama komedi keluarga, Unforgettable Love memiliki 24 episode dan dirilis pada bulan Juli tahun 2021.

Sinopsis Drama Unforgettable Love

He Qiao Yan (Miles Wei) merupakan sosok laki-laki yang memiliki banyak kelebihan yaitu selain tampan dia juga kaya raya dan berstatus sebagai CEO sebuah perusahaan. Namun Xiao Bao (Lennon Su), putranya memiliki suatu trauma sehingga tidak dapat berbicara.

Kemudian mereka bertemu seorang psikolog anak yang bernama Qin Yi Yue (Hu Yi Xuan).