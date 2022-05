Link Download Mp3 Lagu Lady Gaga - Shallow, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Pada artikel ini terdapat link download dan lirik lagu bertajuk Shallow yang dipopulerkan oleh Lady Gaga.

Lagu ini dirilis pada tahun 2019 lalu dan banyak memikat perhatian masyarakat di seluruh dunia.

Melansir dari kanal YouTube Lady Gaga lagu Shallow sudah tercatat 1,3 M tontonan pada saat berita ini diturunkan.

Shallow memiliki pesan sangat dalam yang tersampaikan melalui setiap penggalan liriknya.

Lagu ini menceritakan sebuah perjalanan cinta yang sangat dalam dan takut akan kehampaan.

Melalui sepenggal liriknya 'I'm falling. In all the good times i find myself longing for change' lagu ini benar-benar suasana hati yang sedang merindu.

Tanpa berlama-lama lagi, Berikut link download dan lirik lagu Lady Gaga - Shallow.

