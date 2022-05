Drama Our Blues dan Again My Life Terus Bersaing Ketat Rebut Posisi Rating Teratas Nasional



Drama Korea Our Blues Telah Mempertahankan Gelarnya Sebagai Drama Paling Menarik Minggu [email protected]

JURNALIS INDONESIA – Serial Drama Our Blues yang ditayangkan melalui tvN menjadi film yang meraih peringkat pertama dengan siaran publik terbanyak.

Meski ada penurunan jumlah penonton namun berdasarkan data Nielsen Korea, episode terbaru film drama Our Blues meraih rating nasional yang cukup besar yakni 10,4 persen sebagaimana dilansir dari Soompi pada hari Minggu (15/5).

Sedangkan salah satu film yang menjadi pesaing ketat, yaitu film drama Our Blues ialah Again My Life.

Film yang ditayangkan MBC tersebut mampu membukukan rating nasional sebesar 9,5 persen pada episode terbarunya.

Untuk drama Tomorrow yang mempunyai jam tayang yang hampir sama dengan Again My Life juga mencatatkan rating yang cukup memuaskan yaitu 3,1 persen pada malam tersebut.

(BACA JUGA:Sinopsis Film Drama Korea Doctor Lawyer, Han Yi Han Harus Berhadapan dengan Jaksa Geum Seok Setelah Insiden Malpraktek Medis)

Beberapa Film Drama Lainnya dengan Peningkatan....