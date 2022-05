Link Nonton Drama China Falling Into Your Smile (2021) Full Episode Beserta Sinopsis, Bisa Streaming Full HD



Drama China Tentang Game: Falling Into Your Smile--tangkapan layar youtube WeTV Indonesia

JURNALIS INDONESIA - Drama China Falling Into Your Smile memiliki tema tentang e-sports dan kehidupan para gamer.

Di sini tersedia link untuk drama Falling Into Your Smile dengan subtitle Indonesia dan bisa streaming dengan Full HD. Tentu saja melalui platform yang legal dan tepercaya.

Secara genre drama ini termasuk ke dalam kategori drama romansa dan game e-sports.

Disutradarai oleh Qiu Zhongwei, dengan You Fei sebagai penulis skenario. Falling Into Your Smile merupakan drama yang diadaptasi dari sebuah buku novel yang berjudul You're Beautiful When You Smile karya Qing Mei.

Sinopsis Drama Falling Into Your Smile:

Bercerita mengenai seorang gadis bernama Tong Yao, dia merupakan mahasiswa sekaligus pemain eSport yang memiliki cita-cita untuk masuk ke liga profesional China.

Demi mewujudkan mimpinya, Tong Yao juga barjanji tidak akan menjalin hubungan percintaan dengan siapa pun dalam bisang yang sama.