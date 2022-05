Link Nonton Film Anime The Rising of the Shield Hero Sub Indo Full HD, Anime dengan Rating Tertinggi di Netflix hingga Saat Ini

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film anime The Rising of the Shield Hero sub Indo full HD.

The Rising of the Shield Hero merupakan sebuah novel yang ditulis oleh Aneko Yusagi dan diterbitkan oleh Shosetsuka ni Naro pada tahun 2013.

Kemudian The Rising of the Shield Hero pada tahun 2014 dijadikan sebuah manga yang terdapat 20 daftar volume oleh Aiya Ky.

Pada tahun 2019 barulah anime dari The Rising of the Shield Hero dirilis oleh rumah studio Kinema Citrus.

Anime ini mendapatkan rating tertinggi pada platform Netflix yaitu sebesar 97%.

