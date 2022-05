Link Download Mp3 5 Second of Summer - Me Myself & I, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Grup band pop punk asal Sidney, Australia 5 Second of Summer kembali melahirkan single teranyarnya bertajuk Me Myself & I resmi rilis pada Sabtu, (14/5).

Me Myself & I adalah lagu yang penuh perasaan ini bercerita tentang patah hati, di mana jelas terdengar adanya pengaruh pop dan punk yang kental dengan riffs dan chorus yang akrab untuk dinyanyikan, ciri khas anggota band tersebut.

Adapun 5 Seconds of Summer telah merilis 3 lagu pra rilis, yaitu Complete Mess yang telah rilis pada 3 Maret lalu. Kemudian ada Take My Hand yang rilis pada 1 April 2022. Terakhir, Me Myself, and I yang baru saja dirilis.

Sementara itu musik Video yang diunggah melalui kanal youtube 5SOS pada Sabtu, (14/5) telah ditonton lebih dari 793 ribu tayang dan mendapat like sebanyak 106 ribu.

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Penipuan, Nomor 5 Bikin Kamu Waspada dengan Orang Macam ini)\

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Unhappy Ending, Bukti Ada Indah Dibalik Kisah Tragis)

Berikut link download mp3 5 Second of Summer Me Myself & I beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.