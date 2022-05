Link Nonton Serial The Lincoln Lawyer Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Perusahaan streaming video online asal A.S Netflix kembali menghadirkan serial drama hukum bertajuk The Lincoln Lawyer resmi tayang pada Jumat, (13/5).

Serial tersebut adalah hasil alih wahana dari karya novel best seller milik Michael Connelly, The Brass Verdict yang terbit pada tahun 2008.

Di bawah produser David E. Kelley adalah orang di belakang layar drama produksi Amerika ini dan berkolaborasi dengan Ted Humphrey.

Sedangkan pemeran utamanya adalah Manuel Garcia-Rulfo, berperan sebagai pengacara bernama Mickey Haller yang selalu mencari keadilan dan menyelidiki berbagai kasus hukum di firmanya dalam sebuah mobil tua jenis Lincoln Town.

Selain Manuel Garcia-Rulfo, ada Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson dan Christopher Gorham sebagai pemeran pendukung dalam drama yang masing-masing episodenya berdurasi 45-55 menit ini.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Our Father Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD)

(BACA JUGA:Link Nonton Film Senior Year Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD)

Berikut sinopsis beserta link nonton The Lincoln Lawyer sub Indo yang dapat kalian akses di bawah ini.