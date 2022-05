Lirik Lagu A Man Without Love (Ost Moon Knight) Dipopulerkan oleh Engelbert Humperdinck, Disertai Link Download Mp3



Tangkapan layar poster Moon [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini tersedia lirik lagu dan link download mp3 A Man Without Love yang dipopulerkan oleh Engelbert Humperdinck yang menjadi soundtrack serial Moon Knight.

Engelbert Humperdinck adalah seorang penyanyi yang berasal dari Leicester, Inggris dan tenar pada tahun 1967 dengan lagu yang bertajuk Release Me.

Memiliki nama asli Arnold George Dorsey, dirinya lahir di British India (sekarang Chennai, India) pada tahun 1936.

Penyanyi berusia 86 tahun tersebut kembali mencuat setelah salah satu lagunya yang bertajuk A Man Without Love ditampilkan dalam serial Moon Knight.

Berikut ini lirik lagu beserta link download mp3 dari lagu milik Engelbert Humperdinck yang bertajuk A Man Without Love.

I can remember when we walked together

Sharing a love I thought would last forever

Moonlight to show the way so we can follow

Waiting inside her eyes was my tomorrow

Then somethin' changed her mind, her kisses told me

I had no lovin' arms to hold me

Every day I wake up, then I start to break up

Lonely is a man without love

Every day I start out, then I cry my heart out

Lonely is a man without love

