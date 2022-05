Link Nonton Drama China Please Feel at Ease Mr. Ling Subtitle Indonesia Full HD Beserta Sinopsis



Drama China Please Feel at Ease Mr. Ling--viu.com

JURNALIS INDONESIA – Link nonton drama Cina 2021 Please Feel at Ease Mr. Ling subtitle Indonesia Full HD beserta sinopsisnya.

Bukan di Drakorindo dan Telegram, link tontonan ini akan mengarahkan kamu ke platform yang legal dan tepercaya untuk streaming drama, jadi tak perlu ragu atau khawatir.

Didirektori oleh Zhong Qing, Please Feel at Ease Mr. Ling juga dikenal dengan judul I Accidentally Found Love, You Succeeded in Attracting My Attention atau Yi Bu Xiao Xin Jian Dao Ai.

Chinese Drama ini juga menggandeng aktor dan aktris terkenal seperti, Rosy Zhao (Zhao Lusi) ,Terry Liu, Zhou Jun Wei, Qi Pei Xin dan Daisy Li.

Rosy Zhao/ Zhao Lusi sendiri pernah memerankan Gu Sheng Nan di drama Dating in The Kitchen, Who Rules the World, The Romance of Tiger and Rose dan sebagainya.

Cerita yang diambil dalam Please Feel at Ease Mr. Ling diadaptasi dari web novel yang berjudul ‘I Accidentally Picked up a presiden’ karya Chun Feng Yi Du.

Sinopsis Drama Cina Please Feel at Ease Mr Ling: