Sangat Profesional! Dahyun TWICE Tetap Tampil Meski Sedang Sakit, Ini Hal yang Mendorongnya untuk Tetap Perform



Dahyun Twice--instagram/@dahyunnee

JURNALIS INDONESIA - Dahyun TWICE tetap tampil profesional, meskipun sedang sakit saat konser Forth Worth dalam tur III TWICE di Amerika Serikat.

Penampilan Dahyun dalam tur III Twice di Amerika seerikat membuat para ONCE kagum, namun sebenarnya Dahyun sendiri sedang sakit saat itu.

Walaupun sedang sakit, Dahyun tampak profesional dan koreografi yang ditampilkan pun terlihat normal, seperti orang sehat pada umumnya.

Di akhir konser, personil kelahiran tahun 1998 itu terlihat menangis dan mengucapkan terimakasih, sehingga membuat para ONCE terkejut.

Ia kemudian mendapatkan support dari para personil lain, lalu para ONCE juga ikut menyemangatinya.

Ternyata Dahyun...