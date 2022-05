Ini Bukti Suga BTS adalah Seorang Agnostik, Tak Memiliki Agama Tapi Tetap Berdoa



Inilah Perjalanan Hidup Bijak dan Menyentuh Hati yang Telah Dijalani Suga BTS dalam Kariernya--

JURNALIS INDONESIA - Min Yoon-gi atau akrab disapa Suga merupakan salah satu member dari boyband asal Korea Selatan BTS.

Keberadaannya di BTS membuat nama dari pria yang lahir 9 Maret 1993 ini makin terdengar seantero dunia.

Dengan ketenaranya, membuat beberapa penggemar penasaran dengan kehidupan pribadi dari pelantun lagu 'Give it to me'.

(BACA JUGA:Ternyata Ini Tipe Perempuan Favorit yang Diidamkan Jungkook Menjadi Seorang Istri, Apakah Kamu Termasuk?)

Salah satu yang membuat penasaran bagi para ARMY ialah soal keyakinan yang dianut oleh Suga.

Pada tahun 2016, Suga pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak terafiliasi dengan agama apa pun melalui twitternya.

(BACA JUGA:Punya IQ 148, Ini Member BTS yang Memiliki Kecerdasan di Atas Rata-rata )

Meski begitu, Suga tak menyangkal bahwa dirinya tetap melakukan berdoa dalam beberapa kesempatan.

Seperti dalam cuitannya setelah melakukan konser di Jepang pada 2016.