Link Nonton Serial The Files of Young Kindaichi Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Berikut sinopsis beserta link nonton serial Jepang The Files of Young Kindaichi dengan subtitle Indonesia yang dapat kalian akses di bawah ini.

Perusahaan Media Walt Disney dan Televisi Nasional Nippon TV bekerja sama membidani karya serial drama Jepang bertajuk The Files of Young Kindaichi resmi tayang perdana pada Minggu, (24/4).

The Files of Young Kindaichi sebuah serial hasil alih wahana live-action dari The Kindaichi Case Files. Serial anime yang lebih dulu tayang di Nippon TV sebelum pada akhirnya dirilis secara global melalui Disney Plus pada Kamis, (19/5).

Mengusung genre Thriller, Mystery, Comedy serial ini dibawah arahan sutradra Kimura Hisashi dan penulisan naskah dibantu oleh Oishi Tetsuya dan Kawabe Yuuko.

Adapun lakon yang membintangi serial The Files of Young Kindaichi antara lain Shunsuke Michieda sebagai peran utama dan aktris Moka Kamishiraishi akan mengambil posisi sebagai seorang mitra dan sosok yang dicintai Kindaichi, Miyuki Nanase, sementara itu aktor senior Ikki Sawamura akan mengambil peran detektif Isamu Kenmochi.

Sementara itu serial hasil adaptasi anime tersebut terdiri dari 10 epsiode dan memiliki panjang durasi 55 menit ditiap pembabakannya.

