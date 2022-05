Link Nonton The Boss Baby: Back In The Crib Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Berikut sinopsis beserta link nonton The Boss Baby: Back In The Crib dengan sibtitle Indonesia yang dapat kalian akses di bawah ini.

Perusahaan streaming video online Netflix bekerja sama dengan DreamWorks Animation menggarap film animasi bertajuk The Boss Baby: Back In The Crib resmi tayang pada Kamis, (19/5).

The Boss Baby: Back in the Crib serial baru yang akan melanjutkan cerita dari film The Boss Baby: Family Business (2021) menceritakan organisasi rahasia yang sedang berjuang untuk menjaga agar manusia tetap mencintai bayi.

Adapun pengisi suara pada serial animasi tersebut antara lain Miles Bakshi, James Marsden di film kedua, dan Pierce Gagnon untuk pertunjukan Netflix dan juga Tina yang diisi oleh Amy Sedaris di Family Business.

Sementara itu kelanjutan peristiwa The Boss Baby: Family Business, Theodore Templeton dijebak untuk melakukan penggelapan dan dipaksa kembali ke dirinya yang dulu dan terlibat cekcok dengan saudaranya, Tim dan dua keponakannya, Tabitha si bayi besar yang cerdas dan Tina, sesama karyawan Baby Corp.

Bersama-sama, Boss Baby dan Tina memimpin Tim Lapangan yang baru untuk berjuang meningkatkan Baby Love sambil menjaga kehancuran Baby Corp dari kelompok musuh bebuyutan baru, The Uncuddleables.

