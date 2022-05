Sinopsis Film Drama Doctor Lawyer, Ungkap Perbedaan Karakter Geum Seok Young Kala menjadi Jaksa dan Anggota Keluarga



Cuplikan Film Doctor Lawyer -Tangkapan Layar Instagram [email protected]_now

JURNALIS INDONESIA – Film drama Korea (drakor) Doctor Lawyer menjadi film berlatar hukum dan medis ini segera tayang beberapa waktu ke depan di Disney+ Hotstar.

Film drama Korea ini mengisahkan tentang seorang ahli bedah yang harus dipenjara dan kehilangan izin praktek karena operasi medis yang ia lakukan mengakibatkan kematian seorang pasien.

Drama Doctor Lawyer disutradarai oleh Lee Yong Seok dan ditulis oleh Jang Hong Cheol dengan keseluruhan totalnya terdapat 16 episode sebagaimana dilansir dari Soompi pada hari Kamis (19/5).

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film di Posisi Teratas Daftar Netflix Disertai Link Nonton, Kisah Pejuang Perempuan Lewat Rumah Bordil Miliknya)

Film ini dibintangi oleh So Ji Sub sebagai tokoh utama yang memerankan ahli bedah. Seperti yang diketahui So Ji Sub dan seorang jaksa yang kehilangan istrinya dalam operasi sepakat secara bersama-sama berjuang untuk mencari keadilan setelah kasus tersebut.

Dalam film ini ditampilkan sang jaksa bernama Geum Seok Young yang diperankan Im So Hyang dengan pemikirannya yang keras untuk menghukum seorang penjahat dan tidak memberikan keringanan.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Drama Korea My Liberation Notes Sub Indo Full HD, Tuan Gu dan Yeom Mi Jung Nampak Bertikai setelah Melewati Momen Romantis)

Meskipun Begitu Im Soo Hyang Sering....