Link Nonton Film Anime DETECTIVE CONAN: LOVE STORY AT POLICE HEADQUARTERS, WEDDING EVE Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film anime DETECTIVE CONAN: LOVE STORY AT POLICE HEADQUARTERS, WEDDING EVE beserta sinopsisnya yang dapat kalian akses di bawah ini.

Serial komik legendaris yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Gosho Aoyama kembali hadir dalam sinema layar lebar anime bertajuk DETECTIVE CONAN: LOVE STORY AT POLICE HEADQUARTERS, WEDDING EVE resmi tayang di bioskop CGV pada Jumat, (20/5).

DETECTIVE CONAN: LOVE STORY AT POLICE HEADQUARTERS, WEDDING EVE diproduksi sebagai pendamping dari film mendatang, Detective Conan: The Bride of Halloween.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Fast & Feel Love Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)

Film anime ini mengangkat potongan dari episode serial TV Conan di masa lalu yang berhubungan dengan detektif Miyako Sako dan Wataru Takagi.

Mengusung genre misteri detektif anime DETECTIVE CONAN: LOVE STORY AT POLICE HEADQUARTERS, WEDDING EVE memiliki panjang durasi 93 menit dan berkategori pemirsa R13+ yang berarti sangat cocok ditonton bersama keluarga maupun pasangan.

Sementara itu pengisi suara Minami Takayama sebagai Conan Edogawa, Wakana Yamazaki (Ran Mori), Atsuko Yuya (Miwako Sato), dan Wataru Takagi (Wataru Takagi), film ini diharapkan mendapatkan sukses yang sama.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Firestarter Full Movie Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)