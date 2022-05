Link Nonton Serial Drama Korea Again My Life Episode 13 Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton serial drama korea Again My Life Ep.13 dengan subtitle Indonesia beserta sinopsisnya yang bisa kalian akses di bawah ini.

Serial drama Korea (drakor) Again My Life besutan SbS yang resmi tayang sejak 8 April 2022 lalu memasuki pembabakan baru yakni episode 13 dan resmi tayang pada Jumat, (20/5).

Drama ini disutradarai oleh Han Chul Seoo dan penulis naskahnya adalah Lee Hae Nal. Genre dari drama ini adalah Fantasi, hukum, kriminal.

Drama ini terdiri dari 16 episode dengan pemeran utamanya adalah Lee Joon Gi dan Kim Ji Eun. Drama ini merupakan adaptasi dari sebuah webtoon dengan judul yang sama.

Drakor berdurasi 60 menit ini diadaptasi dari novel webtoon yang ditulis oleh Lee Hae Nal dengan judul yang sama dan telah diterbitkan sejak 13 Mei 2016 hingga 10 November 2017 melalui Kakao.

Sinopsis Again My Life episode 13 dikisahkan Kim Hee Ah mulai melancarkan rencana balas dendamnya untuk melawan Cho Tae Sub demi ayah dan perusahaannya.

Dia juga memberi tahu Hee Woo tentang semua rencananya. Selain itu, Hee Ah juga memutuskan untuk berinvestasi di JQ Construction.

