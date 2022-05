Netizen Tunjukkan Bukti Bahwa Music Bank KBS Melakukan Hal Curang, Ternyata Tujuannya untuk Menguntungkan LE SSERAFIM Dibanding Lim Young Woong



LE SSERAFIM--instagram.com/@le_sserafim

JURNALIS INDONESIA - Music Bank KBS saat ini mendapat kecaman karena diduga mencurangi skor untuk mendukung girl grup baru milik HYBE, LE SSERAFIM.

Pada tanggal 13 Mei, lagu terbaru Lim Young Woong yang berjudul “If We Ever Meet Again” dan lagu debut LE SSERAFIM “FEARLESS” bersaing untuk mendapatkan tempat pertama dalam program tersebut. Dan hasilnya adalah LE SSERAFIM menang dengan selisih 846 poin.

Netizen menemukan masalah dengan kategori yang menyebabkan girl grup menang melalui skor siaran. "FEARLESS" mencetak 5.348 poin sementara "If We Ever Meet Again" mendapat nol.

Mempertimbangkan bagaimana Lim Young Woong mendapat skor lebih tinggi baik dalam konten fisik maupun digital, banyak yang bingung dengan hasilnya.

Mereka tidak dapat mengerti bagaimana LE SSERAFIM dapat menerima lebih dari 5.000 poin untuk “muncul dalam program seperti apa, berapa kali dan kapan.” Berbeda dengan kategori lainnya, skor siaran berada di bawah kendali KBS.

Menanggapi keluhan tersebut, KBS membagikan sistem penilaian Music Bank, yang menyatakan bahwa mereka memasukkan lima kategori, dan skor siaran menyumbang 20% ​​dari hasil akhirnya.