Link Nonton Serial Only Murders In The Building Sub Indo, Jangan Gunakan IndoXXI, Rebahin dan LK21

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton serial drama Only Murders In The Building sub Indo beserta Sinopsis yang dapat kalian akses di bawah ini.

Perusahaan streaming video online Disney+ Plus Hotstar menghadirkan serial drama komedi, misteri bertajuk Only Murders In The Building resmi tayang perdana pada 31 Agustus 2021 silam.

Serial misteri komedi tersebut dilepas sebanyak 10 episode pada musim pertamanya yang memiliki panjang durasi rerata 30 menit ditiap pembabakannya.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Fast & Feel Love Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)

Alur cerita berkelindan mengikuti tiga orang asing yang diperankan oleh Steve Martin, Martin Short, dan Selena Gomez, yang berbagi obsesi dengan 'True Crime Podcast' setelah kematian yang mencurigakan di Upper West Side, Arconia. ketiga tetangga itu memutuskan untuk memulai podcast mereka sendiri tentang penyelidikan kematian, yang menurut polisi sebagai bunuh diri.

Dibawah arahan sutradara sekaligus penulis naskah Steve Martin dan John Hoffman yang juga turut serta berperan pada serial Only Murders In The Building.

Sementara itu, Only Murders In The Building telah menerima pujian positif dari kritikus film, dengan pujian diarahkan pada pendekatan komedi untuk fiksi kriminal. Serta pertunjukan dan chemistry di antara pemain utama.

Kabarnya perusahaan Hulu dan Disney akan memperbarui seri untuk musim kedua yang akan tayang perdana pada 28 Juni 2022 mendatang.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Anime DETECTIVE CONAN: LOVE STORY AT POLICE HEADQUARTERS, WEDDING EVE Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)