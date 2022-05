Sinopsis dan Link Nonton Doctor Strange (2016) Sub Indo Full Movie, Bukan Rebahin dan LK21



Cutscene Trailer film Doctor Strange in the Multiverse of Madness-Marvel Studio-youtube @MarvelEntertaiment

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton Doctor Strange (2016) dengan subtitle Indonesia dan kualitas gambar Full HD.

Doctor Strange merupakan sebuah film superhero Amerika Serikat yang diadaptasi dari sebuah komik produksi Marvel Comics.

Doctor Strange menjadi film keempat belas dalam Marvel Cinematic Universe. Film ini disutradarai oleh Scott Derickson dan C. Robert Cargill sebagai penulis skenario.

(BACA JUGA:Sinopsis dan Link Nonton Turning Red Sub Indo Full Movie, Bukan dari Rebahin atau LK21)

Film ini diperankan oleh Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen, dan Tilda Swinton.

Karakter Doctor Strange merupakan seorang dokter bedah bernama Stephen Strange yang menjadi ahli bedah terkemuka di Amerika Serikat.

(BACA JUGA:Sinopsis dan Link Nonton Serial Batwoman Sub Indo Full Season, Bukan Rebahin atau LK21)

Pembuatan film dimulai di Nepal pada 4 November 2015, dibawah judul kerja Checkmate.

Ben Davis sebagai sinematografer untuk film setelah melakukan hal yang sama pada Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron.