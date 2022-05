Anggun bak Cinderella! Berikut Tampilan Maudy Ayunda ketika Mengenakan Kebaya Putih pada Momen Pernikahannya



Tangkapan layar Maudy Ayunda ketika mengenakan kebaya putih dihari [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Kabar mengejutkan datang daripenyanyi wanita yang berusia 27 tahun, Maudy Ayunda dikabarkan resmi menikah dengan kekasihnya pada Minggu (22/5).

Dilansir melalui akun Instagram @maudyayunda pada Senin (23/5), dirinya tampak mengenakan kebaya berwarna putih yang menambah pesona kecantikan pelantun lagu Perahu Kertas tersebut.

Dalam postingan Instagram tersebut, Maudy Ayunda turut menyematkan sebuah caption "22.5.22" dan menuai beragam ucapan selamat dari artis-artis Indonesia.

(BACA JUGA:Cara unik Rose Simpan Nomor Kontak para Personil BLACKPINK)

Postingan lainnya juga menampakkan potret Maudy Ayunda dengan pasangannya yang masih belum diketahui identitasnya tersebut, aktris kelahiran Jakarta tersebut juga menyematkan sebuah caption "Forever with my best friend".

Selama ini, perempuan lulusan Oxford University itu tidak pernah mengungkapkan jalinan asmara maupun identitas sang suami.

(BACA JUGA:I GOT7 Penasaran? Ini Bocoran dari BamBam Tentang Album GOT7 Terbaru, Serta Tentang Karir Solonya)